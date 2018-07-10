В армянскую власть возвращают известных коррупционеров

Армянские СМИ пишут, что в Комитете по госдоходам (КГД) осуществляются позорные кадровые назначения: председатель КГД Давид Ананян возвращает в систему известных коррупционеров и назначает их на "хлебные" должности.

Так, председатель КГД вернул в систему бывшего начальника налоговой инспекции Кентрона Карена Карапетяна, назначив его начальником оперативного розыска КГД. Карен Карапетян, который является крестным начальника Полиции Армении Валерия Осипяна, - один из некогда самых коррумпированный людей.

По словам сотрудников, он в свою бытность начальником налоговой инспекции Кентрона был собирателем почасового рэкета. Это обстоятельство, однако, никоим образом не смутило Ананяна, и последний, "ценя высокий профессионализм Карена Карапетяна, пригласил его к себе на работу".

По сведениям армянского Первого Информационного, однако профессионал Карен Карапетян спустя короткое время после назначения оказался в центре коррупционного скандала.

По по некоторым сведениям, Карен Карапетян, пользуясь занимаемым положением, для принадлежащей ему компании "Плениум" создал привилегированные условия, вытеснив с рынка компании-конкуренты.

В частности, провел неуместные проверки в компаниях-конкурентах, оштрафовал их, создал неравные условия для их деятельности - заявив, что "в этой стране это он решает - кого проверять, а кого - нет". Кроме всего этого, Карен Карапетян также проходит по эпизоду взятки.

Отмечается, что Карен Карапетян, кроме того, что является крестным начальника Полиции Валерия Осипяна, также считается протеже российского толстосума Армена Гиносяна. Гиносян также известен своей противозаконной деятельностью, в частности, отмыванием в Армении грязных денег, привезенных из России.

Также пишут, что Карен Карапетян имеет большую любовь к алкоголю: любит выпить и спровоцировать скандал. Несколько лет назад он в подпитии спровоцировал драку в клубе "Шарлот", после чего чиновник КГД был уволен за ненадлежащее поведение, однако к уголовной ответственности не был привлечен, и потасовка в клубе так и осталась без правовой оценки.

Кстати, Карен Карапетян накануне дал интервью одному из армянских СМИ и заявил, что очень благодарен премьер-министру, поскольку после его назначения всем стало легче дышать.

Сабухи Иманов