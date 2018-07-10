Президент Турции посетил могилу Общенационального лидера Гейдара Алиева

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, находящийся с официальным визитом в Азербайджане, во вторник, посетив Аллею почетного захоронения, почтил память Общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и созидателя современного, независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Была почтена память видного ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой. Возложены цветы на ее могилу.

Высокий гость возложил цветы и на могилы выдающегося государственного деятеля Азиза Алиева и известного врача, ученого Тамерлана Алиева.