Президент Турции посетил могилу Общенационального лидера Гейдара Алиева
10 июля 2018 13:51 154
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, находящийся с официальным визитом в Азербайджане, во вторник, посетив Аллею почетного захоронения, почтил память Общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и созидателя современного, независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Была почтена память видного ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой. Возложены цветы на ее могилу.
Высокий гость возложил цветы и на могилы выдающегося государственного деятеля Азиза Алиева и известного врача, ученого Тамерлана Алиева.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!