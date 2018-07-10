Реджеп Тайип Эрдоган: Верю, что братство Азербайджана и Турции будет продолжаться и укрепляться

Верю, что братство Азербайджана и Турции будет продолжаться и укрепляться.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, прибывший во вторник в Азербайджан с первым зарубежным официальным визитом после переизбрания президентом, сказал в интервью АЗЕРТАДЖ и азербайджанскому телевидению.

"Как известно, мы сохранили это братство до сегодняшнего дня со словами "одна нация, два государства". Вчера мы провели церемонию инаугурации, обнародовали состав нового правительства. Далее мы совершаем первый визит в Азербайджан так же, как и мой брат Ильхам Алиев посетил нас после президентских выборов в Азербайджане. Мы хотим передать братское послание нашим азербайджанским братьям. Сегодня мы проведем встречу один на один с Президентом Ильхамом Алиевым. Затем пройдет встреча между делегациями. Вслед за этим будут заявления для прессы, где мы огласим предстоящие задачи. Верю, что наше братство будет продолжаться и укрепляться. Это мы увидели на примере TANAP, на примере TAP, в особенности мы это увидели в шагах, которые были предприняты на нефтеперерабатывающем заводе в Алиага. Отныне это будет продолжаться еще шире. От своего имени, от имени своего народа передаю всем азербайджанским братьям привет, любовь и уважение", - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

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