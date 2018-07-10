Реджеп Тайип Эрдоган: Турция будет делать все возможное для решения нагорно-карабахского конфликта
Турция будет делать все возможное для решения нагорно-карабахского конфликта, сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Баку во вторник во время совместного с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявления для печати.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Турция ранее также поддержала Азербайджан в вопросе решения нагорно-карабахского конфликта, а также в вопросе помощи Нахчывану", - сказал Эрдоган.
Он отметил, что в дальнейшем в случае необходимости можно будет построить железную дорогу между Турцией и Нахчываном.
"Развитие транспортных связей между Турцией и Азербайджаном в интересах наших стран", - сказал Эрдоган.
По его словам, Турция также готова оказать жителям Нахчывана медицинскую помощь на территории Турции.
Эрдоган отметил, что также развиваются отношения между Турцией и Азербайджаном в оборонной сфере.
"Турция готова передать свой опыт в оборонной сфере братским странам", - сказал Эрдоган.
Эгдоган также поблагодарил Президента Азербайджана за поддержку в борьбе с террористической организацией Гюлена.
Отметим, что сегодня Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в качестве новоизбранного президента прибыл с визитом в Азербайджан.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!