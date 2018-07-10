Завершился официальный визит Президента Турции в Азербайджан - ФОТО

Во вторник завершился официальный визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

В аэропорту Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана провожали первый заместитель премьер-министра Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.