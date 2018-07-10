В ВС Азербайджана запрещается создание и деятельность партий и НПО

10 июля 2018 18:13

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о применении закона от 12 июня 2018 года "О внесении изменения в закон Азербайджана "О политических партиях".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно изменению, в четвертую статью закона добавляется шестая часть следующего содержания: "В Вооруженных силах Азербайджана запрещается создание и деятельность политических партий".

Президент Ильхам Алиев также подписал распоряжение о применении закона от 12 июня 2018 года "О внесении изменения в закон "О неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах)".

Согласно изменению, в статью 2.3 закона добавляется третье предложение следующего содержания: "В Вооруженных силах Азербайджана запрещается создание и деятельность неправительственных организаций".

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