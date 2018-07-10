Реджеп Тайип Эрдоган: Отношения с Азербайджаном в сфере энергетики и оборонной промышленности имеют важное значение

Отношения с Азербайджаном в сфере энергетики и оборонной промышленности имеют важное значение, сказал в частности Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Баку во вторник во время совместного с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявления для печати.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Эрдоган отметил, что отношения Турции и Азербайджана основаны на принципе "одна нация, два государства".

"Наши отношения, как и ранее, будут укрепляться и развиваться", - сказал Эрдоган.

Он отметил, что сегодня Турция и Азербайджан реализуют важные проекты, одним из которых является TANAP.

"TANAP является важным не только для Турции и Азербайджана, но и для Европы. TANAP, который является наглядным примером братства Турции и Азербайджана, также является одним из стратегических проектов", - сказал Эрдоган.

Отметим, что сегодня Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в качестве новоизбранного президента посетил с визитом Азербайджан.

Напомним, что 12 июня в турецкой провинции Эскишехир при участии президентов Азербайджана - Ильхама Алиева, Турции - Реджепа Тайипа Эрдогана, Украины - Петра Порошенко и Сербии - Александра Вучича состоялась церемония открытия TANAP.

А 29 мая в Баку состоялась церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор".

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу. Следующим этапом стал ввод в эксплуатацию газопровода TANAP, по которому газ попадет на территорию Турции и дальше в Европу.

Трубопровод TANAP проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.