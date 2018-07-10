Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц в связи с 20-летием создания Конституционного суда

10 июля 2018 18:52

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении группы лиц медалями "Терегги" и "За отличие на государственной службе" в связи с 20-летием создания Конституционного суда и за плодотворную деятельность в судебных органах и на государственной службе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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