Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц в связи с 20-летием создания Конституционного суда

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении группы лиц медалями "Терегги" и "За отличие на государственной службе" в связи с 20-летием создания Конституционного суда и за плодотворную деятельность в судебных органах и на государственной службе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.