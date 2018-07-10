Президент Ильхам Алиев: Азербайджан инвестировал в экономику Турции 13,9 млрд долларов

10 июля 2018 19:33

До сегодняшнего дня Азербайджан инвестировал в экономику Турции 13,9 миллиарда долларов, а турецкие компании вложили в Азербайджан свыше 12 миллиардов долларов средств.

Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, выступая во вторник совместно с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом с заявлением для печати, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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