Президент Ильхам Алиев: Самую большую поддержку Азербайджан в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта получает от Турции

10 июля 2018 19:47

Турция оказывает Азербайджану большую поддержку в деле урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. В мировом масштабе самую большую поддержку Азербайджан в этом вопросе получает от Турции.

Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, выступая во вторник совместно с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом с заявлением для прессы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Известно, что долгое время наши земли оккупированы Армении. В результате этой оккупации наш народ подвергся этнической чистке. Скорейшее решение этого конфликта будет означать восстановление норм международного права", - сказал Президент Ильхам Алиев.
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