Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Бельгию
10 июля 2018 23:43 207
10 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга прибыл с визитом в столицу Королевства Бельгия город Брюссель для участия в Саммите НАТО.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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