Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Бельгию

10 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга прибыл с визитом в столицу Королевства Бельгия город Брюссель для участия в Саммите НАТО.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.