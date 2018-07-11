МИД о событиях в Гяндже: Некоторые деструктивные силы пытаются нарушить стабильность в Азербайджане
11 июля 2018 11:06 443
Развитие и стабильность в Азербайджане наряду с Арменией беспокоят и другие силы, и эти деструктивные силы стараются нарушить стабильную ситуацию в стране. Об этом сказал на пресс-конференции в среду глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмят Гаджиев, осуждая убийство двух офицеров полиции при исполнении обязанностей, накануне во время акции в Гяндже, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Парад, проведенный в связи со 100-летием Азербайджанской армии, обеспокоил Армению и другие деструктивные силы. Однако эти силы должны знать, что попытки совершить подобные провокации будут встречены ответом со стороны Азербайджанского государства"
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