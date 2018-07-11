Революцию в Армении сделали сектанты?

Еще несколько месяцев назад было несколько публикаций о том, что в руководимом Николом Пашиняном движении активно участвовало много сектантов и, в частности, представители религиозной секты "Слово жизни".

Как пишут армянские СМИ, в то время некоторые утверждали, что это всего лишь черный пиар, и авторы этих утверждений просто хотят дискредитировать революционные силы. И поскольку на тревожные призывы об опасности никто не отреагировал, команда Пашиняна пришла к власти, и вместе с ними сектанты незаметными, но уверенными шагами проникли во многие государственные структуры.

Теперь уже, когда они - хозяева страны, можно даже смело и не колеблясь говорить об этом. И говорят. Например, управляющий делами аппарата премьер-министра Геворк Аджемян в беседе с журналистами подтвердил, что он - член "Слова жизни": "Я последователь этого вероисповедания, я в церкви "Слово жизни", это моя вера".

Это признание лишь одного из них, занявшего важное место в исполнительной власти. Скоро заговорят также другие. А если учесть, что в Армении эта секта всегда считалась одной из самых опасных и, в то же время, самой многочисленной (100-150 тысяч последователей), самой влиятельной и самой богатой, то нетрудно представить, насколько они старались крутить колесо революционного движения.

Садиг Ахмедов