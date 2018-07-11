Али Гасанов: Уязвимая ситуация в Гяндже требует сплочения общества и государства

11 июля 2018 12:43

Сложившаяся в Гяндже уязвимая ситуация требует тесной сплоченности общества вокруг государства.

Об этом в среду на свой странице в Facebook написал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Отвечая на вопрос сотрудника ВВС по поводу покушения, совершенного вечером 3 июля на главу Исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева, я, исходя из предварительной информации, сказал, что это криминальное событие, совершенное против главы Исполнительной власти, что совершено вооруженное нападение, ранен сам глава и его телохранитель, совершивший преступление задержан, правоохранительные органы осуществляют необходимые меры", - отметил Али Гасанов.

По словам помощника Президента Азербайджана, было бы не верным давать более подробные комментарии по таким тяжким преступлениям без заключения соответствующих органов. Мое заявление в качестве государственного чиновника, естественно, было связано с желанием проинформировать общество о том, что государство взяло под контроль произошедшее.

В совместном сообщении, распространенном 6 июля Генеральной прокуратурой, МВД и Службой государственной безопасности, было отмечено, что данное преступление носит террористический характер, что совершивший преступление Юнис Сафаров иностранный гражданин, что он участвовал в боевых операциях, не санкционированных Азербайджанским государством.

Из материалов, которые были опубликованы в местных и зарубежных медиа, и из неоднократно распространенных видеообращений супруги нападавшего стало известно, что это его деяние совершено не по личным мотивам, не с целью отмщения или как некоторые утверждали, в знак протеста против "социального насилия", а именно ради "идей", за которые он воевал в Сирии - для восстановления шариатского государства.

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