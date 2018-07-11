Азербайджанская общественность должна тесно сплотиться вокруг государства и Президента
За обострением религиозной ситуации в стране в последнее время стоят определенные деструктивные силы зарубежных государств, которые никак не могут смириться с независимой политикой развивающегося Азербайджана.
Такое мнение высказала Day.Az депутат Милли Меджлиса, руководитель института востоковедения НАНА, академик Говхар Бахшалиева.
"Азербайджан проводит независимую внутреннюю и внешнюю политику, и этот факт вызывает огромную озабоченность определенных сил на западе, которые любыми путями пытаются дестабилизировать спокойствие и стабильную обстановку в нашей стране. Главная задача определенных сил на западе в том, чтобы внести хаос, ажиотаж в азербайджанском обществе, посеять страх в народе, с тем, чтобы их ставленники в Азербайджане могли добиться здесь желаемого. Думаю, в беспорядках в Азербайджане заинтересованы определенные силы на западе, и вчерашние кровавые события в Гяндже однозначно подтвердили это.
Теракт никогда не может приветствоваться ни одним здравомыслящим человеком, мы ждем от нашего правительства срочных мер для наказания виновных и предотвращения в будущем подобного рода событий", - заявила ученый, отметив, что для этого общественность страны должна сплотиться более тесно вокруг государства и азербайджанского Президента.
Матанат НасибоваСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
10 Июл. 17:27 12 677
-
10 Июл. 17:54 10 370
-
10 Июл. 23:13 9 993
-
10 Июл. 15:33 6 985
-
10 Июл. 17:40 6 163