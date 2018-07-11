Президент Ильхам Алиев поздравил главу Монголии
11 июля 2018 13:35 113
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Монголии Халтмаагийна Баттулгу.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Монголии.
Убежден, что развитие отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Монголией и впредь будет служить интересам наших народов.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Монголии - постоянного благополучия и прогресса", - говорится в поздравлении главы государства.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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