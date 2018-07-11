Гагик Царукян спонсирует террористов

Когда в Армении депутаты от блока "Царукян" начали один за другим представлять гарантии и ходатайства для освобождения членов террористической группировки "Сасна црер", все начали говорить о том, что революционная волна коснулась также Царукяна, и он уже приступил к предвыборной кампании, пополняя ряды своих сторонников за счет родных и близких террористов.

Но для царукяновцев этого, похоже, было мало. Эта команда, руководствующаяся гуманитарными соображениями, теперь уже решила сделать картину целостной политическими и правовыми акцентами и выступила с заявлением, согласно которому благотворительный фонд "Гагик Царукян" предоставил "Сасна црер" пять миллионов драмов.

Как пишут армянские СМИ, сторонники же "Сасна црер", в свою очередь, поспешили надлежащим образом преподнести этот политико-рекламный реванш и наводнить интернет признательными излияниями: "Спасибо благотворительному фонду "Гагик Царукян" за пожертвования в размере пяти миллионов драмов, которые послужат залогом для освобождения политзаключенных и решения их проблем со здоровьем", - говорится в тексте заявления.

Особого внимания здесь заслуживает термин "политзаключенный", использование которого должно означать, что для блока "Царукян" "Сасна црер" отныне не террористы и уголовные преступники, а идеологические борцы, которых прежние власти преследовали за их свободолюбивые устремления и политические взгляды.

А если это так, то блок "Царукян" своей деятельностью, целями и программами превращается в содействующую терроризму структуру, видимая часть финансовой помощи которой сегодня составляет по меньшей мере пять миллионов драмов.

Садиг Ахмедов