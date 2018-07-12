Возобновление переговоров по Карабаху дает шанс мирному решению проблемы - МНЕНИЕ

Возобновление переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта - положительный факт, и минувшая встреча руководителей МИД двух стран является очередным шагом на пути решения этой проблемы.

Такое мнение высказал Day.Az независимый политолог Тахир Сабитов.

Напомним, что в среду прошла встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении, в Брюсселе с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ.

По словам политолога, сопредседатели МГ ОБСЕ должны быть более активны в переговорном процессе.

"Пока не просматривается реальных подвижек в карабахском урегулировании из-за упертой политики официального Еревана, тем не менее, начало нового этапа переговорного процесса по Карабаху стоит расценивать как реальный шаг для мирного решения этой многолетней проблемы", - сказал наш собеседник.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Матанат Насибова