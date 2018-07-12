Новый дипломатический прорыв Президента Алиева. И вновь в Брюсселе

11 июля в Брюсселе произошли события, которые могут быть охарактеризованы как очередной внешнеполитический успех руководства Азербайджана. По итогам Саммита НАТО была принята итоговая резолюция, в которой Североатлантический Альянс выразил однозначную поддержку территориальной целостности стран Южного Кавказа, включая Азербайджан.

В тот же день, в присутствии Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Совета ЕС Дональда Туска Эльмаром Маммедьяровым и Федерикой Могерини был парафирован документ "Приоритеты Партнерства", в котором впервые за многие годы поддержка территориальной целостности Азербайджана была зафиксирована в контексте нерушимости международных границ нашего государства.

Оба события, имевших место в столице НАТО и Евросоюза, предшествовали первой встрече министра Маммедьярова и его нов8ым армянским коллегой, которая была организована вечером того же дня сопредседателями Минской группой ОБСЕ. Цепочка этих событий настолько значима, что заслуживает отдельного анализа.

НАТО вновь продемонстрировал единый и долговременный подход к урегулированию конфликтов и территориальной целостности Азербайджана, Грузии, Молдовы и Украины. Эта позиция остается неизменной на всех саммитах за последние 12 лет, без какой- либо дифференциации стран и конфликтов.

Попытка мелкого шантажа, предпринятого председателем комитета по международным отношениям Национального Собрания Армении А. Ашотяном накануне саммита НАТО, с треском провалилась. Как известно, 7-го июля Ашотян заявил: "Мы не всегда участвовали в саммитах НАТО, учитывая выраженную в итоговом документе позицию по региональным конфликтам, где не дифференцировались замороженные конфликты и, как правило, преимущество отдавалось территориальной целостности региона. Для нас неприемлима геополитическая спекуляция по этим вопросам и императив территориальной целостности в позиции НАТО". В этой связи Ашотян считает, что следует диффернциировать вопрос участия Армении в предстоящем саммите и важность обсуждения отношений с ЕС: "Если в заключительном документе НАТО будут резкие формулировки относительно интересующих Армению вопросов, предложу не участвовать на саммите, а непосредственный контакт с ЕС (двусмысленно звучит, не правдо ли? - ред) организовать в другое время и по другому поводу", написал Аштоян в своем Fасеbооk.

А буквально накануне саммита Н.Пашинян заявил, что он поедет в Брюссель в зависимости от текста итогового документа НАТО. Здесь уже проглядывается явная дезинформация страны. Никол Вованович знал о неприемлимом для Армении тексте документа, знал что поедет в Брюссель, (текст документа и программы поездок первых лиц на такие мероприятия согласовываются за недели до их прибытия!) но тем не менее соврал. Вопрос в том на кого и на что он рассчитывал, но попытка усидеть на 2-х стульях ему явно не удалась...

Все произошло с точностью до наооборот. НАТО вновь подтвердил императив территориальной целостности в урегулировании конфликтов, что ничуть не помешало Н.Пашиняну искать аудиенции с руководством ЕС и НАТО с целью получения новых субсидий многострадальному народу.

Что касается Европейского Союза, сотрудничества с которым армяне предлагал дифференциировать от отношений с "антиармянским" НАТО, то ЕС продемонстрировало 11-го июля ещё более неприемлимую для официального Еревана позицию.

В двустороннем документе о "Приоритетах партнерства" между ЕС и Азербайджаном территориальная целостность нашей страны рассматривается исключительно в контексте неприкосновенности её международных границ.

Тем самым ЕС поставил жирную точку в попытках официального Еревана перенести свойственным только армянам интерпретации международно-правовых норм на политические площадки Брюсселя. Подписанный между ЕС и Азербайджаном документ нивелировал многие пропагандисткие домыслы оккупантов.

Во-первых, потерпели фиаско их попытки преподнести все принятые европейскими и североатлантическими институтами документы в поддержку территориальной целостности вовлеченных в конфликты стран постсоветского пространства как не имеющие прямого, без упоминания Грузии, Молдовы и Украины, отношения к Азербайджану. Баку, мол, может надеяться на поддержку своей территориальной целостности только в компании Тбилиси, Кишинёва и Киева. Однако в последние 3 года высшие должностные лица ЕС регулярно заявляют о поддержке территориальной целостности Азербайджана уже в двустороннем формате. 11-го июля произошло то, что мы ждали всё это время - поддержка территориальной целостности Азербайджана была дополнена неприкосновенностью её международных границ. Более того, впервые за многие годы, все это было переложено в двусторонний официальный документ между ЕС и Азербайджаном. Налицо ясная и прямая, не вкупе с другими странами, поддержка всеобъемлющего суверенитета Азербайджана.

Во вторых, парафированный документ между ЕС и Азербайджаном уготовил судьбу знаменитого "арменикума" многолетним спекуляциям Еревана о соотношении принципов территориальной целостности и права наций на самоопределение. Согласно документу, для Европейского Союза это право заканчивается там, где начинаются международные границы государств. И Азербайджанская Республика в данной позиции не исключение, а правило, потвержденное в документе о приоритетах сотрудничества.

И наконец в третьих, ни один документ, подписываемый на столь высоком уровне НАТО или ЕС, не может быть принят без консенсуса всех стран-участниц. И если в случае с итоговом заявлении НАТО армяне как всегда попытались использовать традиционную риторику о "коварстве" Турции, то парафированный между ЕС и Азербайджаном документ никак не может быть интерпретирован в том же ключе. Согласно принятым в ЕС процедурам ни один из документов, под которым стоит подпись Федерики Могерини, не может быть принят без предварительного консенсуса всех 28 стран участниц. Включая Францию, которую сложно заподозрить в антипатиях к Армении.

По большому счету 11-го июля в штаб-квартирах НАТО и ЕС были приняты документы с однозначной позицией по территориальной целостности Азербайджана, согласованные с двумя странами - сопредседателями Минской Группы - США и Францией. Более того, Париж дал беспрецендентный консенсус на использование в двустороннем документе ЕС с Азербайджаном формулировок о поддержке территориальной целостности страны вкупе с неприкосновенностью их международных границ. Тем самым двое из трех сопредседателей определили свою конфигурацию подходов к урегулированию армяно-азербайджанского конфликта.

Следует отметить, что в те же дни третий сопредседатель (Россия) устами секретаря Совета Безопасности Н.Патрушева потвердил позицию Москвы в пользу поэтапного урегулирования конфликта.

Практически все три сопредседателя МГ прямо или косвенно внесли в переговорный процесс элементы, которые поставили Армению в сложное положение накануне встречи министров иностранных дел в Брюсселе 11-го июля. И если министр иностранных дел Азербайджана пришел на эту встречу с багажом ясных мессаджей стран-сопредседателей МГ, ЕС и НАТО, то у главы внешнеполитического ведомства Армении не было на руках ничего нового, кроме заштопанного наследия Саргсяна-Налбандяна. Мнацаканяну, если он реально хочет начать дипломатический диалог со своим азербайджанским коллегой, необходимо будет иметь на руках нечто более осязаемое, чем неочевидные надежды на "мягкую силу" Запада вкупе с военной машиной Москвы...

К принятому 11-го июля документу о поддержке территориальной целостности Азербайджана на основе принципов неприкосновенности международных границ государств Европейский Союз пришел далеко не сразу. Ещё в 2011-м году секретариат тогдашнего Президента Еврокомиссии Х.М. Баррозу дезавуировал его слова о поддержке территориальной целостности Азербайджана, публично сказанные им во время поездки по странам Южного Кавказа. Те же чиновники ЕС сорвали подписание в июне 2013-го года Совместной Декларации по итогам визита в Брюссель Президента Алиева - только лишь потому, что азербайджанская сторона предложила зафиксировать взаимное признание (даже не поддержку!) территориальной целостности сторон. В 2015-м году политика двойных стандартов нашла отражение в проекте Итогового заявления Рижского саммита Восточного Партерства, в котором армяно-азербайджанский конфликт оценивался в другом контексте, нежели конфликты в Грузии, Молдовы и Украины.

Президент Азербайджана в ответ на это отказался от участия в саммите (в отличии от Н. Пашиняна, который хоть сотрясал воздух отказом от поездки на саммит НАТО в июле 2018-года в случаи "неприемлимого" для Армении текста итогового заявления, но приехал, хотя в тексте заявления нашла отражение "неприемлимая" для Еревана поддержка территориальной целостности Азербайджана и путей урегулирования конфликта на основе норм и принципов международного права!).

Более того, Президент Алиев в 2015-м году дал указание азербайджанской делегации голосовать против текста совместного заявления Рижского саммита Восточного Партнерства, которое должно было приниматься консенсусом всех стран участниц. Документ в итоге был принят с оговоркой азербайджанской делегации, принятой в качестве составной части Совместного Заявления.

Значимость того, что произошло на Рижском саммите, трудно переоценить. Президент Ильхам Алиев показал, что Азербайджан может не только лимитировать двусторонние отношения с ЕС исключительно экономической повесткой дня, но и выйти из Восточного Партнерства.

Но именно с мая 2015-го года начался обратный отсчет времени. В июле 2015- го года Туск совершил визит в Баку, где он выступил с официальным заявлением об однозначной поддержке территориальной целостности Азербайджана и необходимости решения нагорно-карабахского конфликта на основе норм и принципов международного права. В феврале 2016 года эта поддержка была повторена в заявлении Могерини во время ее визита в Баку. По ее же настоянию тезис о поддержке "территориальной целостности стран ЕС и его соседей при соблюдении принципа неприкосновенности границ" был включен в доктринальный документ Евросоюза - "Глобальную стратегию по внешней политике и безопасности", принятой на саммите Союза в июле 2016 года и ставшей ключевым документом ЕС в этой сфере. Туск вновь официально заявил о поддержке ЕС территориальной целостности Азербайджана и во время визита Президента Ильхама Алиева в Брюссель в феврале 2017 года. Эта позиция вкупе с единым подходом ЕС к решению всех конфликтов в странах-партнерах была вновь подтверждена на Брюссельском саммите Восточного партнерства в ноябре 2017 года. А 13-го декабря прошлого года Европарламент принял "Резолюцию о внешней политике и безопасности", где четко заявил об обязательствах ЕС по поддержке территориальной целостности всех стран Восточного партнерства в рамках международно признанных границ.

Таким образом к июлю 2018-го года этот принцип был уже зафиксирован доктринальных документах как исполнительных, так и парламентских институтов ЕС, а также в многосторонних заявлениях глав государств и правительств. Более того, Евросоюз ясно продемонстрировал единый подход к урегулированию конфликтов на территории Украины, Грузии, Молдовы и Азербайджана.

И наконец 11-го июля принцип поддержки территориальной целостности Азербайджана в рамках его международно признанных границ был зафиксирован в двустороннем документе ЕС с нашей страной.

Рассуждения о том, что ЕС сам столкнулся с угрозами сепаратизма в странах Евросоюза и был вынужден выступить с поддержкой территориальной целостности соседей выглядят невнятными. Политика знает немало примеров, когда глобальные и региональные игроки беспощадно боррются с "внутренним" сепаратизмом, при этом поддерживая, или как минимум "игнорируя" нарушения территориальной целостности вне своих границ. Что мешало Евросоюзу, который безусловно является таким игроком, продолжить политику дифференциации подходов к урегулированию конфликтов в "своей" Испании, "ассоциированных" - Украине, Грузии, Молдове и "нейтральном" Азербайджане?

Вернее, кто помешал? Ответ очевиден. Дипломатическим успех в Брюсселе является внешнеполитической победой Ильхама Алиева, достигнутой в результате правильной оценки политических тенденций в мировой политике, роли и потенциала страны в европейских проектах, а также умения максимально эффективно использовать складывающуюся ситуацию в национальных интересах.

Это вселяет уверенность в будущее отношений между Азербайджаном и Евросоюзом. И прежде всего в то, что процесс все более трезвой оценки Брюсселем армяно-азербайджанского будет обязательно зафиксирован и в новом соглашении о стратегическом партнерстве с ЕС.