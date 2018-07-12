Сопредседатели МГ ОБСЕ подтвердили готовность помочь сторонам нагорно-карабахского конфликта найти мирное решение

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ подтвердили готовность помочь сторонам нагорно-карабахского конфликта найти мирное решение.

Об этом говорится в заявлении, распространённом в четверг сопредседателями по итогам вчерашней встречи между главами МИД Азербайджана и Армении в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на Trend

"В Брюсселе в среду прошла ознакомительная встреча между министром иностранных дел Азербайджана и министром иностранных дел Армении Эльмаром Мамедъяровым и Зограбом Мнацаканяном при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов - Российская Федерация, Стефан Висконти - Франция и Эндрю Шофер - США)", - говорится в заявлении.

Во встрече также принял участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.

Это была первая встреча на высшем уровне между сторонами в этом формате после выборов в Армении и Азербайджане.

"Министры обменялись мнениями по ситуации на местах и обсудили следующие шаги и параметры для продолжения участия в субстантивных переговорах. Стороны рассмотрели несколько вопросов будущих встреч, включая ряд возможных мер по укреплению доверия. Сопредседатели подчеркнули важность снижения напряженности и предотвращения подстрекательской риторики. Сопредседатели также подтвердили свою готовность помочь сторонам найти мирное решение конфликта на основе основных принципов Хельсинкского Заключительного акта, в том числе принципа неприменения силы или угрозы применения силы, территориальной целостности, равных прав и самоопределения народов", - отмечается в заявлении.

Как отмечается, министры договорились вновь встретиться в ближайшем будущем под эгидой сопредседателей.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.