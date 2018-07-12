Вклад Азербайджана в операцию НАТО в Афганистане усиливает имидж страны в мире

Участие Президента Азербайджана Ильхама Алиева на встрече Североатлантического совета по миссии "Решительная поддержка" с участием потенциальных оперативных партнеров и глав государств и правительств стран-партнеров, вносящих вклад в операцию НАТО в Афганистане, является событием знакового характера.

Об этом сказал Day.Az депутат Милли Меджлиса Азербайджана Сахиб Алыев.

По его словам, весомый вклад Азербайджана в операцию НАТО в Афганистане усиливает имидж страны в регионе и мире.

"Азербайджан играет большую роль в вопросах обеспечения стабильности и безопасности в мире и регионе, что увеличивает интерес НАТО к нашей стране.

Азербайджанские войска служили вместе с силами США и НАТО в Афганистане, и в настоящее время активно сотрудничают с Североатлантическим альянсом. Азербайджан сыграл значимую роль в миссиях НАТО, его значимость в этом направлении незаменима, в связи с чем, НАТО не раз заявляла о том, что намерена развивать и углублять отношения с нашей страной.

Азербайджан расширяет миротворческую деятельность в Афганистане, сотрудничает с этой страной в экономической и других сферах на двустороннем уровне, а также сотрудничает с НАТО в вопросах проведения демократических, институциональных и военных реформ", - сказал парламентарий, отметив, что Азербайджан участвовал во многих операциях НАТО - К-4, ISAF и на данный момент вносит существенный вклад в миссию "Решительная поддержка".

"Более 90 азербайджанских военнослужащих несут службу с военными НАТО, достойно представляя интересы нашей страны в этом военном альянсе. Азербайджан обеспечивает мультимодальные транзитные возможности и возможности пролета над нашей территорией для коалиционных сил", - заявил парламентарий.

Депутат подчеркнул, что, несмотря на продолжающуюся оккупацию наших земель со стороны Армении, Азербайджан остается приверженной мирным способам решения региональных конфликтов в соответствии с законами международного права, на что ведущие государства должны дать соответствующую оценку.

Матанат Насибова