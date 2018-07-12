Президент Ильхам Алиев: Азербайджан высоко оценивает постоянную поддержку со стороны НАТО суверенитета и территориальной целостности нашей страны

12 июля в Брюсселе состоялась встреча Североатлантического совета по миссии "Решительная поддержка" с участием глав государств и правительств стран-партнеров, вносящих вклад в операцию, осуществляемую НАТО в Афганистане, и потенциальных партнеров операции.

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, во встрече принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Выступая на мероприятии, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал:

- Господин генеральный секретарь, дамы и господа.

Сильные партнерские связи между Азербайджаном и НАТО играют важную роль в вопросах региональной безопасности и стабильности. С 2002 года азербайджанские миротворцы служат в Афганистане плечом к плечу с военнослужащими НАТО. С января 2018 года Азербайджан увеличил число военнослужащих в миссии "Решительная поддержка" на 30 процентов, доведя их до 120 человек.

Несколько раз Азербайджан оказывал финансовую поддержку Фонду доверия для национальной армии Афганистана. Мы организуем в Азербайджане учения для личного состава армии Афганистана. В Афганистане применяется "ASAN xidmət", включающий более 200 общественных услуг.

Азербайджан также оказывает транспортную и логистическую поддержку миссии "Решительная поддержка". Сдача в эксплуатацию в октябре прошлого года железной дороги Баку-Тбилиси-Карс способствовала оказанию значительной транзитной поддержки данной миссии.

В прошлом году Азербайджан сопредседательствовал в "Сердце Азии - Стамбульском процессе", а в минувшем месяце принимал заседание Международной контактной группы.

Азербайджан, страдающий от армянской агрессии, в результате которой были оккупированы 20 процентов его признанной на международном уровне территории, один миллион соотечественников которого подверглись известной ужасной этнической чистке, хорошо понимает экономические и гуманитарные последствия оккупации и разрушений.

Азербайджан высоко оценивает постоянную поддержку со стороны НАТО и государств-членов этой организации политической независимости, суверенитета, территориальной целостности нашей страны и основанного на этих принципах урегулирования конфликта с Арменией.

Азербайджан и впредь будет продолжать оказывать помощь устранению угроз безопасности, с которыми столкнулся Афганистан, достижению мира и развития в стране.