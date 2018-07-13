Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Монтенегро

13 июля 2018 07:14

Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Монтенегро Мило Джукановича, передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ .

В поздравлении говорится: "Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени всего азербайджанского народа я искренне поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником.

Я считаю, что дружеские отношения между Азербайджаном и Монтенегро и наше взаимное сотрудничество будут продолжать развиваться и расширяться в соответствии с интересами наших народов.

В такой приятный день я желаю Вам крепкого здоровья, успехов в вашей деятельности и вечного мира и процветания дружественному народу Монтенегро",- говорится в поздравлении главы государства.

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