Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Монтенегро
13 июля 2018 07:14 150
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Монтенегро Мило Джукановича, передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ .
В поздравлении говорится: "Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени всего азербайджанского народа я искренне поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником.
Я считаю, что дружеские отношения между Азербайджаном и Монтенегро и наше взаимное сотрудничество будут продолжать развиваться и расширяться в соответствии с интересами наших народов.
В такой приятный день я желаю Вам крепкого здоровья, успехов в вашей деятельности и вечного мира и процветания дружественному народу Монтенегро",- говорится в поздравлении главы государства.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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