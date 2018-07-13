Как в Армении делают карьеру

Члены инициативы, требующей отречения армянского католикоса Гарегина Второго, вновь прибегли к провокациям. Как пишет на своей странице в Facebook руководитель информационной службы ААЦ иерей Ваграм Меликян, утром 13-го июля они нарушили "молитвенный покой Св. Эчмиадзина, делая провокационные заявления и действия и высказывая оскорбительные слова о католикосе и клерикалах.

"Осуждая подобные действия, мы не теряем надежды и молимся, чтобы Бог, проявляя милосердие, просветил их мудростью, добром",- пишет он.

Когда в первый раз в центре Еревана появились представители движения "Новая Армения, новый патриарх" и начали требовать отставки Гарегина Второго, даже те, кто действительно хотел бы увидеть на церковном троне другого, не приветствовали этих людей, поскольку их поведение, мысли и действия подсказывали другое.

Как отмечают армянские СМИ, начали распространяться слухи о том, что движение поощряется властями, и с их молчаливого согласия они собираются перенести "бархатную революцию" в Эчмиадзин.

Фактически, этот опыт провалился. Армянская общественность не поддержала их действия, а когда из карманов активистов движения посыпались также наркотики, они окончательно потеряли авторитет.

Буквально вчера один случай опять же освежил главную интригу этой истории. Как стало известно, член инициативы "Новая Армения, новый патриарх" Карен Петросян назначен временным исполняющим обязанности директора Гюмрийского филиала АГЭУ. Уже новоназначенный врио директора с гордостью говорит: "Эту должность решил доверить мне Ереванский государственный экономический университет".

Каждая работа имеет свою плату. Теперь Карен Петросян, который вчера последними словами и ругательствами порочил то, что для многих армян является святым, должен передать эти высокие идеи своим студентам. И, должно быть, их также поведет участвовать в шествиях и антицерковных атаках, поскольку, несмотря на новую должность, Петросян будет продолжать свою активную гражданскую деятельность или, как он говорит, новая работа не помешает в свободное время заниматься общественной деятельностью.

Таковы кадровая политика и метод оценки людей Никола Пашиняна...

Сабухи Иманов