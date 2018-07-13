"Купите ей учебник географии!": Весь интернет смеется над Маргаритой Симоньян - ФОТО

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян, широко известная своей неоднозначной репутацией, снова выставила себя на посмешище.

Симоньян, которая известна не только своей антиазербайджанской риторикой и маской пламенного "русского патриотизма" с армянским лицом, на этот раз поймали на банальном незнании школьного курса географии. Так, после поражения сборной России на ЧМ-2018 от команды Хорватии, Симоньян снова решила сыграть в патриотку России - сделала она это, правда, как всегда вверх ногами. Руководитель крупнейшей государственной медиа-структуры РФ с огромными бюджетами не придумала ничего лучше, чем обозвать хорватов фашистами и предложить бойкотировать отдых в этой стране. Не нужны нам хорватские пляжи, орет Симоньян в твиттере, айда на побережье Сербии, там наши братья-славяне.

И все бы ничего, только у Сербии нет ни чистых пляжей, ни грязных, никаких. И любой, кто не прогуливал уроки географии в школе, об этом в курсе. Твит Симоньян разошелся на мемы и шутки по всему Рунету, а сама "журналистка" его затем удалила, видимо наконец открыв учебник и поняв, почему над ней смеется весь Интернет.

Отдельно хотелось бы отметить, как ловко Симоньян - в своем репертуаре - пытается примазаться к матушке-России, напоминая о славянских братьях-сербах. Сербы-то безусловно братья, Маргарита. Но кому? Уж точно не вам.





Азер Гасымлы