Президент Ильхам Алиев: Кровавые преступления в Гяндже являются преступлениями против государственности

Кровавые преступления в Гяндже являются преступлениями против государственности.

Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в ходе проведенного в пятницу совещания при участии руководителей правоохранительных органов республики.



Глава государства отметил, что кровавые события, совершенные в Гяндже третьего и десятого июля, - это преступления, совершенные против государственности.

"В результате этих террористических актов погибли два сотрудника полиции, есть раненые граждане, среди которых и глава Исполнительной власти Гянджи. Да упокоит Аллах души шехидов, и даст исцеления раненым!", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что совершившая это преступление террористическая группировка хочет нарушить стабильность в Азербайджане.

"Главная цель этих преступлений заключается в этом. Эти кровавые террористические акты были совершены с целью создания напряженности в обществе и вселения страха в людей", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что эти террористические акты были совершены под религиозными лозунгами.

"Это само по себе самое большое преступление против исламской религии. Потому что ислам - религия мира, религия милосердия. Азербайджанское государство и азербайджанский народ всегда защищают свои национальные, религиозные ценности. Азербайджан одна из стран, прилагающих наибольшие усилия в пропаганде исламской культуры в мире", - отметил Президент Ильхам Алиев.

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