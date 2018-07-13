Сейрана Оганяна могут арестовать в любой момент

В бытность министром обороны Армении Сейран Оганян не только не пытался решить проблему коррупции, но даже не боролся с ней, поскольку сам стоял во главе коррупционной пирамиды.



Сегодня в Армении сложилась такая ситуация, что определенной прослойке армянского общества, сколотившей нечестным путем огромные состояния при режимах Кочаряна и Саргсяна, стало крайне неуютно.

К ним относится и Сейран Оганян, который в течение 8 лет был министром обороны, а до этого - начальником Главного штаба и сказочно разбогател на разграблении армии. Он же принимал непосредственое участие в оккупации азербайджанских территорий.

И вот, по сообщениям ряда армянских СМИ, экс-министр обороны рушит строящийся в квартале "Ваагни" особняк, поскольку обеспокоен тем, что он может послужить "живым доказательством" незаконного обогащения.



"Рядовые граждане и правоохранительные органы могут спросить бывшего государственного чиновника Оганяна, откуда у него эти средства, ведь на зарплату министра невозможно построить такой большой особняк. Однако если руководствоваться такой логикой, то в Армении должны быть разрушены как минимум 90 процентов построенных за последние 25 лет зданий-сооружений, поскольку в Армении такие зарплаты, на которые накопить подобное имущество невозможно", - пишет, в частности, газета "Жаманак".



Но как бы то не было, а в свое время Оганян, пользуясь тем, что входил в ближайший круг президента Саргсяна, просто вывел армию из-под общественного и государственного контроля. Никто не имел права критиковать армию и самого министра, а также направлять туда проверки - депутаты, СНБ, прокуратура просто боялись сунуть свои носы в армию.



Более того, по приказу Оганяна скрывались от общественности многочисленные преступления и небоевые потери в армии, в которых был замешан офицерский состав. Естественно, дела на офицеров-преступников не открывались не за их красивые глазки, а за пухлые конверты, которые по цепочке шли на самый верх, в кабинет Оганяна.

Многие в армянской армии сколачивали состояние на коррупции именно в период руководства Сейрана Оганяна министерством обороны.

Сегодня же, что карающий меч занесен над головой Сейрана Оганяна, который в спешном порядке пытается замести следы своего незаконного обогащения.

И можно предположить, что уже в скором времени правоохранительные органы Армении навестят Сейрана Мушеговича и, как и в случае с генералом-палачом Манвелом, под белы рученьки препроводит его в места не столь отдаленные. Нечего сказать, бесславный конец...

Сабухи Иманов