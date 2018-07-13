Президент Ильхам Алиев: Преступники и те, кто за ними стоят, никогда не добьются своих коварных целей
13 июля 2018 16:17 137
Преступники и те, кто за ними стоят, никогда не добьются своих коварных целей. Азербайджанское государство и азербайджанский народ никогда не допустят этого.
Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в ходе проведенного в пятницу совещания при участии руководителей правоохранительных органов республики, передает Day.Az.
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