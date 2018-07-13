Президент Ильхам Алиев посмертно наградил погибших в Гяндже офицеров полиции

13 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников министерства внутренних дел орденом "Азербайджанское знамя".

Об этом сообщает Day.Az.

Согласно распоряжению, следующие сотрудники министерства внутренних дел, которые героически погибли, до последнего продемонстрировав мужество и верность полицейской присяге при предотвращении попытки грубого нарушения общественного порядка 10 июля 2018 года в городе Гянджа, награждаются орденом "Азербайджанское знамя":

Ильгар Мамед оглу Балакишиев - полковник полиции (посмертно).

Самед Юнис оглу Аббасов - полковник-лейтенант полиции (посмертно).