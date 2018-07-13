Президент Ильхам Алиев: Несколько НПО, называющих себя правозащитниками, день и ночь проводят клеветническую кампанию против Азербайджана

13 июля 2018 16:29

Несколько НПО, называющих себя правозащитниками, день и ночь проводят клеветническую кампанию против Азербайджана.

Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в ходе проведенного в пятницу совещания при участии руководителей правоохранительных органов республики, передает Day.Az.

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