Президент Ильхам Алиев: Несколько НПО, называющих себя правозащитниками, день и ночь проводят клеветническую кампанию против Азербайджана
13 июля 2018 16:29 128
Несколько НПО, называющих себя правозащитниками, день и ночь проводят клеветническую кампанию против Азербайджана.
Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в ходе проведенного в пятницу совещания при участии руководителей правоохранительных органов республики, передает Day.Az.
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