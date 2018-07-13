Максим Шевченко снова довел армян до истерики - ДЕТАЛИ

Армянские СМИ, болезненно переживающие сползание своей страны к политическому и экономическому коллапсу, судя по всему, окончательно впали в паранойю. Они ищут значимость своей малозначительной для мира страны и судьбы даже там, где ее практически невозможно сыскать.



И вот сегодня армянские медиа растрезвонили "радостную" весть о том, что известный российский журналист Максим Шевченко исключен из состава Совета при президенте России по межнациональным отношениям. И тут же отмечают, что Максим Шевченко всегда выступал с проазербайджанскими высказываниями по карабахской тематике, а недавно вместе с делегацией из России побывал в военной части на освобожденной от армянских оккупантов высоте Леле-тепе.

За армянством, как известно, уже давно водится грешок мании величия. Какие бы события ни произошли даже в прогнозе погоды, в них обязательно должен отыскаться их след. Но практически всегда они слишком торопятся с выводами. И в этот раз армяне, празднуя уход Шевченко, радовались так, будто бы Армения чуть ли не чемпионом мира по футболу вдруг стала. Причем что характерно, отставку Шевченко армянский интернет однозначно записал на счет самих армян. Мол вот они мы, мы его из состава Совета исключили. Звучали даже совсем бредовые версии о том, что это, мол, еще одна победа Пашиняна. Видимо в Армении сейчас мода записывать на его счет в принципе все, что хоть как-то мелькает в новостях.

На самом деле все было намного прозаичнее.

Как объяснил сам Максим Шевченко порталу "Шторм", в его случае речь идет о принципиальном несогласии с законопроектом о добровольном изучении в школах национальных языков. "Я был единственным членом совета, кто открыто выступил против "закона о языках", - приводит издание слова журналиста. - Да, можно было пойти договориться с чиновниками - просить их оставить меня в совете, но это означало бы, что нужно отказаться от закона, с которым я решительно не согласен".



Исключение журналиста из Совета по межнациональным отношениям связано с его принципиальной позицией. Такое мнение в эфире "Эха Москвы" опять же высказал сам журналист. После выхода из Совета по правам человека стало ясно, что мелкая месть - это сущность некоторых людей, добавил Шевченко.



Напомним, что в мае 2018 года Шевченко заявил о выходе из состава президентского Совета по правам человека и по развитию гражданского общества.

Так что сколь бы ни тешила самовлюбленных армян мысль о том, что за исключением журналиста Максима Шевченко из состава Совета при президенте России по межнациональным отношениям скрывается их некая большая армянская сила, и как бы в соцсетях не пытались представить его уход из состава совета в качестве своей армянской "победы" - это не так, и в этом случае фактор Армении не играет ровным счетом никакой роли.



Сабухи Иманов