Посол Египта намерен усердно работать для расширения сотрудничества с Азербайджаном

Посол Арабской Республики Египет в Азербайджане Адель Ибрагим Ахмед Ибрагим намерен усердно работать для еще большего расширения сотрудничества с Азербайджаном.

Об этом посол сказал в пятницу на мероприятии, посвященном Национальному дню Египта, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Египет и Азербайджан - развивающиеся страны. Наши государства разделяют общие цели по многим вопросам и поддерживают усилия друг друга", - сказал дипломат.

Ахмед Ибрагим отметил, что обе страны имеют исторически близкие отношения.

По его словам, Египет одним из первых признал независимость Азербайджана в 1991 году.

Выступая на мероприятии, вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Бахар Мурадова сказала, что Азербайджан и Египет имеют большой потенциал для расширения сотрудничества в политической и экономической сферах.

Она выразила надежду на то, что партнерство между странами в будущем еще больше углубится.

По словам Мурадовой, большое значение также имеет увеличение товарооборота между Азербайджаном и Египтом.