Брюссельский раунд - неслучайный успех азербайджанской дипломатии - Послесловие к визиту Президента Ильхама Алиева в Бельгию

Визит Президента Ильхама Алиева в Бельгию завершен. Принято считать: подводить итоги такого рода поездок и состоявшихся в их ходе переговоров "по горячим следам" - дело неблагодарное. Но на сей раз блестящие - иначе не скажешь - итоги визита очевидны даже "в первом приближении".

По совершенно понятной причине на первом месте для азербайджанской общественности оказалась здесь твердая и однозначная поддержка территориальной целостности нашей страны со стороны Европейского союза и Североатлантического альянса.

Уже в первый день визита - 11 июля - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Брюсселе с президентом Совета Европейского Союза Дональдом Туском. Участники переговоров констатировали успешное сотрудничество между Азербайджаном и Европейским Союзом в политической, экономической, энергетической, транспортной и других сферах. Были подчеркнуты возрастающая роль Азербайджана в энергетической безопасности Европы и большое значение в этом вопросе проекта TANAP, официальное открытие которого состоялось недавно. Кроме того, был проведен обмен мнениями о положении в регионе, где расположен Азербайджан, региональной безопасности и вызовах.

А после встречи состоялась церемония парафирования документа "Приоритеты партнерства". Документ парафировали министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и вице-президент Европейской комиссии, верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

И вот тут уже не надо быть высококвалифицированным специалистом, чтобы понять: практически каждая строчка этого документа - красноречивый дипломатический и политический успех Азербайджана. Уже в первом пункте соглашения выражена приверженность обеих сторон поддержке не только территориальной целостности, независимости и суверенитета стран, но и неприкосновенности международных границ государств. Для Азербайджана, который столкнулся с агрессией со стороны соседней Армении и оккупацией своей территории, столь однозначная формулировка - это большой дипломатический успех.

Территориальная целостность Азербайджана однозначно поддержана и в итоговой декларации саммита НАТО. Как отмечает в своем заявлении МИД Азербайджана, "в заключительном коммюнике саммита стран-членов НАТО в очередной раз выражена поддержка территориальной целостности, независимости и суверенитета Азербайджана, а также необходимости урегулирования армяно-азербайджанского конфликта на основе данных принципов.

Начиная с 2006 года, во всех заключительных заявлениях саммитов стран-членов НАТО выражается поддержка территориальной целостности, независимости и суверенитета Азербайджана. Азербайджан высоко ценит данные шаги. Нормы и принципы международного права, уважение и поддержка суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ на основе Хельсинкского заключительного акта составляют основу международных отношений и являются важным фактором, обуславливающим продолжительный мир и безопасность". Этот пункт итоговой декларации высоко оценил и Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

А вот тут необходимо пояснение. Прежде всего, в отличие от Грузии, Молдовы и Украины, Азербайджан, участник движения неприсоединения, не запрашивал для себя членство в НАТО. Тем более, что мешают географические реалии - отсутствие выхода в открытое море или протяженной границы со страной, входящей в альянс. Не подписывала наша страна и соглашение об ассоциации с Евросоюзом - вместо него Азербайджан готовится подписать с Евросоюзом соглашение о стратегическом партнерстве. И если при таком раскладе и ЕС, и НАТО выступают со столь однозначными формулировками в поддержку территориальной целостности Азербайджана, - одно это многого стоит.

Здесь, пожалуй, нужно отступление. На нынешний брюссельский раунд большой дипломатии в Ереване возлагали немалые надежды. Саммит НАТО был первым мероприятием, где после своей так называемой "революции" должен был появиться Никол Пашинян. И в его "команде" не сомневались: "революционный флер" прямо-таки гарантирует успех "новой ереванской команде". Не вышло. Слова Федерики Могерини о необходимости вести переговоры без предисловий, встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении, куда, вопреки прежним обещаниям Пашиняна, никто и не подумал приглашать карабахских сепаратистов - все это далеко не полный список провалов и неудач Армении. Ко всем прелестям, Николу Воваевичу еще и не удалось даже уговорить европейских политиков усилить финансовую поддержку Армении. И это тоже итоги брюссельского раунда большой дипломатии, которые Азербайджан может записать себе в актив.

Понятен и "секрет успеха" Азербайджана в Брюсселе. Это не только умелая дипломатия. Важно другое - Азербайджан зарекомендовал себя как ценный и надежный партнер. В парафированном документе "Приоритеты партнерства" Европейский Союз подчеркивает, что Азербайджан обладает выгодным геостратегическим положением, вносит вклад в реализацию энергетических проектов. Также отмечено, что в число основных приоритетов входят скорейшее окончательное завершение проекта "Южный газовый коридор" и, как результат, поставка природного газа на европейские рынки. А это уже открыто преломление в политике той роли, которую играет Азербайджан в энергетической безопасности Европы.

Собственно говоря, энергетической безопасности Европы и диверсификации поставок энергоносителей было уделено большое внимание и на саммите НАТО. Это показали, в частности, переговоры генсека альянса Столтенберга с президентом США Трампом. И вряд ли случайно, что заявление Госдепартамента США в поддержку Южного газового коридора появилось практически синхронно с саммитом. На полях которого, кстати говоря, министры иностранных дел и обороны Азербайджана Эльмар Мамедъяров и Закир Гасанов в рамках проведенного в Брюсселе саммита НАТО встретились с государственным секретарем США Майком Помпео и главой минобороны страны Джеймсом Мэттисом и передали последним приглашение посетить Азербайджан. Во встрече также приняли участие помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, генеральный директор по вопросам Европы и России в Совете национальной безопасности Фиона Хилл, посол Азербайджанской Республики в США Элин Сулейманов и глава азербайджанского представительства при НАТО Гая Мамедов.

Наконец, важным полем для сотрудничества был и остается Афганистан, где НАТО осуществляет операцию "Решительная поддержка". Выступая в ходе встречи Североатлантического совета по миссии "Решительная поддержка" с участием глав государств и правительств стран-партнеров, вносящих вклад в операцию, осуществляемую НАТО в Афганистане, и потенциальных партнеров операции, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, напомним, отметил: "Сильные партнерские связи между Азербайджаном и НАТО играют важную роль в вопросах региональной безопасности и стабильности. С 2002 года азербайджанские миротворцы служат в Афганистане плечом к плечу с военнослужащими НАТО". Напомнил Президент Азербайджана и о другом: "Несколько раз Азербайджан оказывал финансовую поддержку Фонду доверия для национальной армии Афганистана. Мы организуем в Азербайджане учения для личного состава армии Афганистана. В Афганистане применяется "ASAN xidmət", включающий более 200 общественных услуг". Как подчеркнул глава государства, "Азербайджан также оказывает транспортную и логистическую поддержку миссии "Решительная поддержка". Сдача в эксплуатацию в октябре прошлого года железной дороги Баку-Тбилиси-Карс способствовала оказанию значительной транзитной поддержки данной миссии". В завершение своего выступления Президент Ильхам Алиев отметил: "Азербайджан, страдающий от армянской агрессии, в результате которой были оккупированы 20 процентов его признанной на международном уровне территории, один миллион соотечественников которого подверглись известной ужасной этнической чистке, хорошо понимает экономические и гуманитарные последствия оккупации и разрушений.

Азербайджан высоко оценивает постоянную поддержку со стороны НАТО и государств-членов этой организации политической независимости, суверенитета, территориальной целостности нашей страны и основанного на этих принципах урегулирования конфликта с Арменией".

А вот тут необходимо отступить от темы и обратить внимание на те реалии, которые нередко остаются за рамками "горячей хроники". Понятно, что позиция Азербайджана справедлива, она полностью соответствует букве и духу международного права. Но за годы боевых действий и бесплодных переговоров мы на собственном горьком опыте усвоили: международное право, к сожалению, "работает" далеко не всегда, и это еще мягко сказано. И здесь уже свою роль играет другое - реальный авторитет Азербайджана на международной арене, надежность нашей страны как партнера. И, простите за откровенность, то обстоятельство, что Азербайджан в Брюсселе выступал не в амплуа "просителя" или "младшего брата". Сегодня на авторитет Азербайджана работает и независимый экспорт углеводородов на европейские рынки, и новая транспортно-логистическая инфраструктура, и ASAN xidmət, который превращается уже в узнаваемый азербайджанский "бренд", и многое другое. И вот тут уже понятно, что это не результат стечения обстоятельств и не везение. Это - результат продуманной, выверенной и отточенной политики, которая осуществлялась все эти годы в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева. И в результате наша страна может позволить себе вести внешнюю политику с чувством собственного достоинства - и делает это.

Нурани,

специально для Day.Az