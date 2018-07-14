Армянский вице-премьер оскорбил журналистов

Сам Никол Пашинян и его соратники про себя говорят, что они носители прозападных взглядов. Как пишут пользователи соцсетей, близко знакомых с ними, этим людям чужды традиционность, они любят марихуану, а если сами не покуривают, то хотят узаконить ее. Они любят гомосексуалистов, а если сами не такие, то будут не против, если извращенцы получат привилегии в армянском обществе.

Но самый главной их порок заключается в том, что стороники Пашиняна страдают крайним снобизмом: им кажется, что они - элита, если несколько месяцев шлялись в задворках флэтчеров или оксфордов, то уверены, что все остальные - невежи и не знают всего того, что, по их мнению, необходимо для того, чтобы считаться полноценным человеком.

Газета "Грапарак" пишет, что первый вице-премьер Армении Арарат Мирзоян, который раньше дружил с журналистами, сейчас с большим недовольством отвечает на их вопросы.



Вчера на вопрос о том, предусмотрено ли сокращение полномочий премьер-министра, он резко ответил: "Нет". На вопрос о том, что в свое время он выступал против суперпремьерской системы, критиковал ее, не планируются ли изменения, Арарат Мирзоян ответил: "Не планируем". А уточняющий вопрос: почему, так и остался без ответа.



"Напомним, Мирзоян выступал также против института первого вице-премьера, "благами" которого пользуется в настоящее время, хотя в свое время критиковал, что это специально "созданная" для Карена Карапетяна должность, от которой законодательно нужно отказаться", - отмечает издание.

Как говорится, дорвался до кормушки...

Садиг Ахмедов