Серж Саргсян испугался за свою безопасность

Республиканская партия Армении 12 июля распространила сообщение о том, что лидер РПА Серж Саргсян принял регионального директора Фонда Конрада Аденауэра Томаса Шрапеля, с которым обсудил вопросы, касающиеся сотрудничества фонда с РПА, а также перспективы РПА в международных партийных площадках, в частности ЕНП. Согласно сообщению, Серж Саргсян сказал, что РПА продолжит проявлять активность на международных площадках. Также стороны обсудили программу реформы РПА, разработанную совместно Фондом Конрада Аденауэра.

Как пишет армянское 1in.am, эта информация интересна в нескольких аспектах. Во-первых, она первая после отставки Сержа Саргсяна, которая сообщает о политической деятельности Сержа Саргсяна, к тому же - с опубликованной фотографией.

Примечательно, что эта первая информация касается встречи с региональным руководителем авторитетного немецкого фонда, и эта встреча происходит тогда, когда Никол Пашинян в Брюсселе.

Во-вторых, эта встреча в сущности, первое политическое явление Сержа Саргсяна, которое происходит в тот период, когда под непосредственным прицелом правоохранителей оказались лица из его самого близкого окружения - начальник охраны, братья, племянники.

Так что, сам фон встречи действительно примечательный и с этой точки зрения крайне символичный.

А не обусловлено ли появление Сержа Саргсяна проблемами его безопасности, с чем связано то обстоятельство, что он говорит о международной активности РПА? По всей видимости, пишет армянскрое издание, Серж Саргсян на этом фоне пытается напомнить международному сообществу о своей безопасности - ожидая некоторое содействие или гарантии в вопросе тех происходящих внутри Армении процессов.

Сабухи Иманов