Официальный Брюссель считает карабахские претензии Армении угрозой для самой Европы - ЭКСПЕРТ

Официальный Брюссель конкретно дал знать, что необоснованные карабахские претензии Армении являются источником угрозы и для самой Европы. Об этом в субботу сказал Trend главный редактор газеты "Bakı Xəbər" Айдын Гулиев, передает Day.Az.

Гулиев отметил, что недавние саммиты ЕС и НАТО запомнились не только принятыми историческими решениями, но также важны с точки зрения сравнения, что могут дать Азербайджан и Армения для благополучия Евроатлантики.

"НАТО и ЕС была предоставлена еще одна возможность ознакомиться с тем, что думает Президент Ильхам Алиев и Пашинян о путях развития своих стран и мировых процессах. Уверен, что сегодня руководство обоих структур имеют отличающееся мнение об Азербайджане и Армении. Честно говоря, очень трудно представить, чем сегодня может быть интересна Брюсселю полностью изолированная и противопоставившая себя против всех Армения. В то время, как с Президентом Азербайджана обсуждались такие глобальные вопросы как энергетическая безопасность Европы, реализация крупных нефтегазовых проектов в регионе, восстановление Афганистана, а также пути формирования эффективнейших коммуникаций из Китая в Лондон", - сказал Гулиев.

Эксперт добавил, что Президент Азербайджана может оказать и оказывает действенное влияние на улучшение энергоснабжения европейцев, создание площадки для европейского бизнеса, возможностей для отдыха европейских туристов, улучшение условий безопасности.

"А что может предложить Армения? Сегодня Пашинян с доставшимся ему агрессивным наследием является источником тяжелой ауры, портящей настроение европейским лидерам. Официальные лица Брюсселя, уверенные в том, что услышат полезные высказывания от Президента Ильхама Алиева о политико-экономических вопросах глобального и регионального характера, ужасаются от мысли, что руководители Армении в очередной раз будут просить помощи в присвоении чужих земель. Думаю, что после этих саммитов мы станем свидетелями иного отношения ЕС и НАТО к Азербайджану и Армении. Впервые включив в документ саммита принцип нерушимости границ, они открыли новую страницу в отношении к Азербайджану и к Армении", - отметил Гулиев.

Напомним, что 12 июля в Брюсселе состоялась встреча Североатлантического совета по миссии "Решительная поддержка" с участием глав государств и правительств стран-партнеров, вносящих вклад в операцию, осуществляемую НАТО в Афганистане, и потенциальных партнеров операции.

Во встрече принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.