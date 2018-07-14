Азербайджан и Франция на высоком уровне обсудят нагорно-карабахский конфликт
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ближайшее время совершит визит во Францию.
Об этом сказала в субботу посол Франции в Азербайджане Аурелия Бушез (Aurelia Bouchez) на мероприятии, посвященном национальному празднику Франции -Дню взятия Бастилии.
Она отметила, что в ходе визита Президент Ильхам Алиев проведет первую официальную встречу с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
"Этот визит покажет качество нашего партнерства, силу двусторонних политических отношений и активное участие Франции в рамках Минской группы ОБСЕ в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта", - сказала она.
Бушез отметила, что этот визит даст толчок усилению экономического сотрудничества между двумя странами.
Замминистра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев в свою очередь отметил, что одной из тем обсуждений во время визита Президента Ильхама Алиева во Францию, как ожидается, будет армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт.
Франция, как один из сопредседателей Минской группы ОБСЕ, является лидирующей страной в мире и в Европе, сказал замминистра.
"Ожидаем, что переговоры с Арменией по нагорно-карабахскому конфликту пройдут справедливо и с соблюдением принципов международного права",- добавил Мамедгулиев.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!