При организации Фонда Гейдара Алиева в Каннах начались Дни азербайджанской культуры - ФОТО

15 июля 2018 11:10

При организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева во французском городе Канны начались Дни азербайджанской культуры.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В субботу в Каннах, в рамках дней культуры, во Дворце фестивалей и конгрессов состоялась церемония открытия выставки произведений выдающихся азербайджанских художников Латифа Фейзуллаева и Веджихи Самедовой под названием "Тандем любви".

На церемонии открытия выступили заместитель мэра города Канны Франк Шикли, помощник Первого вице-президента Азербайджана, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров и посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев.

Новость обновляется

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!

Фотоматериалы к статье

Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az