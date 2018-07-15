При организации Фонда Гейдара Алиева в Каннах начались Дни азербайджанской культуры - ФОТО
15 июля 2018 11:10 4 081
При организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева во французском городе Канны начались Дни азербайджанской культуры.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В субботу в Каннах, в рамках дней культуры, во Дворце фестивалей и конгрессов состоялась церемония открытия выставки произведений выдающихся азербайджанских художников Латифа Фейзуллаева и Веджихи Самедовой под названием "Тандем любви".
На церемонии открытия выступили заместитель мэра города Канны Франк Шикли, помощник Первого вице-президента Азербайджана, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров и посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев.
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