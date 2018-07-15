На госгранице пресечена провокация разведывательно-диверсионной группы Армении - ФОТО

Утром 15 июля разведывательно-диверсионная группа Армении совершила попытку пересечь линию соприкосновения войск на участке Газахского района азербайджано-армянской государственной границы.

Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, в результате бдительности подразделений азербайджанской армии попытка противника совершить провокацию была пресечена. Один из членов диверсионной группы, понесшей потери и вынужденной отступить, был взят в плен, передает Day.Az.

Взятый в плен армянский диверсант назвался Кареном Казаряном 1984-го года рождения.

В ходе пресечения провокации азербайджанская армия потери не понесла.