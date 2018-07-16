Лицемерие Пашиняна перешло все границы - теперь он шантажирует Запад

Армения ратует за то, чтобы Североатлантический альянс направил Азербайджану решительное послание по поводу недопущения применения силы для решения карабахского конфликта. "Было бы очень полезно, если бы НАТО направило Азербайджану сильный месседж о том, что за любой попыткой решения карабахского конфликта с применением силы последует сильная реакция со стороны международного сообщества", - заявил на днях в ходе интервью Euronews премьер-министр Армении Никол Пашинян. Собственно, лицемерная риторика армянских властей ни для кого не новость. Более четверти века официальный Ереван врал напропалую, пытаясь убедить весь мир, что Карабах армянский, несмотря на факт военной агрессии против Азербайджана, насильственное изгнание азербайджанцев со своих исконных земель, многочисленные военные преступления против мирного населения. Собственно, один из главарей карабахских боевиков Серж Саргсян совсем недавно был смещен с поста лидера Армении.

В апреле всем и, в первую очередь, самим армянам показалось, что победа "бархатной революции" - победа народа. Вначале, у наблюдателей могло сложиться мнение о либеральном характере новой армянской власти, однако события последних недель свидетельствуют о совершенно ином положении вещей. Напомним, что новый лидер - трибун и "локомотив" уличных протестов Никол Пашинян - пришел во власть на волне протестов, с громкими обещаниями, как говорится, на злобу дня - о лучшей жизни, справедливости и прочих благах, о которых долго мечтали рядовые граждане страны. Однако, практически с первых шагов Пашинян демонстрирует обратное. Он уже предупреждает армянские СМИ не заниматься "антигосударственной деятельностью", тем самым прозрачно намекая на наказуемость инакомыслия. Кроме того, вопреки обещаниям не мстить старой элите многие ее представители уже арестованы, и, судя по всему, эта кампания еще будет продолжаться. Казалось бы, что в этом может быть плохого? А плохо то, что в то же время новая власть выпускает из тюрем противников старого режима в том числе людей с кровью на руках и несущих террористическую угрозу. По мнению многих, под лозунгом борьбы с коррупцией новая власть попросту устраняет соперников с тем, чтобы посадить на их места своих людей. В этом случае очевидно, что речь идет не о тотальной ликвидации коррупции, а всего лишь о переделе власти и собственности.

Налицо также попытки ограничить российское влияние, по крайней мере, в сфере экономики. При этом новые власти Армении лицемерно заявляют о сохранении добрых отношений с Россией, а также сохранении членства в ЕАЭС и ОДКБ. При всей своей порочности, система экономического управления в стране худо-бедно работала, в частности за счет участия представителей России - главного экономического партнера Армении. Новая команда Пашиняна сплошь состоит из людей с западным образованием, опытом работы в американских и европейских структурах, а также естественной неприязнью ко всему российскому. Судя по всему, новая власть намерена разрушить старую систему, без какой-либо адекватной замены, или, по крайней мере, "перелицевать" ее в соответствии со своими интересами. От такой "перемены слагаемых", как и от полного обрушения пресловутой системы народ Армении только проиграет.

Очевидно также, что, вопреки либеральной личине, Пашинян сознательно обостряет ситуацию вокруг карабахского конфликта, активно педалируя вовлечение в переговорный процесс представителей Ханкенди, что диаметрально противоположно позиции Баку и одновременно добавляет непримиримости марионеточному оккупационному режиму. Его безответственные заявления могут спровоцировать стороны на масштабные военные действия. Такой ход событий предполагает также новый виток гонки вооружений, которая практически уже довела Армению до экономического краха ввиду ее явной неспособности тягаться с Азербайджаном. В целом же, эскалация конфликта невыгодна никому в регионе, включая и Москву.

Но новая власть претендует на звание демократической. Почему же "новая" Армения в полном соответствии с абсурдистскими традициями политической риторики "старой" продолжает напропалую лукавить и изворачиваться, даже когда ситуация настолько очевидна, что практически не допускает разночтений. То есть, за вывеской якобы демократической, обновленной революцией Армении явственно видится все та же страна-агрессор, выдающая любое, даже потенциально возможное посягательство на оккупированные ею территории за враждебные действия теперь уже не только против мира в регионе, но уже самой демократии, которую якобы она олицетворяет. При всей своей смехотворности именно такие утверждения позволяет себе Пашинян. Отвечая на вопрос журналиста Euronews, как НАТО может помочь Армении с решением карабахского конфликта, Пашинян подчеркнул, что конфликт должен быть решен только мирным путем. "К сожалению, с первых дней моей работы на посту премьер-министра Армении я вижу, что Азербайджан усиливает агрессивное поведение по отношению к Армении. Я думаю, что теперь мы видим, что ситуация меняется, потому что эта агрессивная политика направлена не только против Армении, а также против демократии, потому что теперь Армения - действительно демократическая страна", - заявил на голубом глазу Пашинян.

Отдавая себе полный отчет в том, что освобождение захваченных врагом территорий - прерогатива исключительно Азербайджана, следует все же напомнить премьеру Армении, что НАТО, как раз, придерживается позиции Баку, то есть полностью поддерживает территориальную целостность Азербайджанской Республики.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, НАТО безоговорочно поддерживает и учитывает территориальную целостность Азербайджана. Об этом говорил в Баку посол Румынии в нашей стране, координатор Североатлантического альянса по Азербайджану Николае Уреке. "Мы выступаем за мирное решение этих конфликтов. При этом НАТО желает решения этих конфликтов на основе международного права, то есть на основе территориальной целостности государств. Поэтому на последнем саммите НАТО все страны-члены Североатлантического альянса приняли решение поддерживать территориальную целостность Азербайджана, Грузии и Молдовы", - подчеркнул дипломат.

Несмотря на казалось бы такую безупречную риторику, в Брюсселе молчат и об агрессивной политике Еревана, и о притеснении СМИ, и о практике селективной юстиции в Армении. И понятно почему. Ведь в отличие от пророссийского Саргсяна, Пашинян - фигура, подконтрольная Западу и действует в его интересах. Естественно, не без оглядки на геополитические реалии в регионе, где доминирует Россия, однако со вполне конкретными долгосрочными внешнеполитическими устремлениями - а они явно носят крайне деструктивный характер для всего Южного Кавказа.

Р.Рахибоглу