Спецоперация в Сумгайыте: задержаны 18 активистов радикальной оппозиции и религиозных группировок

15 июля в результате решительных и профессионально осуществленных правоохранительными органами в городе Сумгайыт мероприятий были задержаны 18 основных активистов радикальных религиозных групп и поддерживающих их сторонников радикальной оппозиции.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в правоохранительных органах, активисты, управляемые в основном из-за рубежа, планировали повторить учиненные в Гяндже события и в городе Сумгайыт, создав беспорядки и противостояние, нарушить общественно-политическую стабильность в городе, передает Day.Az.

Сведения, поступившие в правоохранительные органы об их деятельности, были основательно проанализированы, посредством соответствующих мероприятий были выявлены связи радикалов и полностью раскрыты их планы. Именно после этого было принято решение об осуществлении мероприятий по их задержанию.

В настоящее время правоохранительные органы продолжают операцию.

Напомним, что на совещании с участием руководителей правоохранительных органов Президент Азербайджана Ильхам Алиев предупредил о том, что каждый, кто связан с этими событиями, будет привлечен к ответственности и ответит перед правосудием.