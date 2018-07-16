Российские СМИ: Ереван шантажирует Москву НАТО

На прошедшем в Брюсселе саммите НАТО присутствовал и даже выступил новый премьер-министр Армении Никол Пашинян. В принципе, в этом нет ничего удивительного, поскольку в форуме приняли участие и руководители государств, не являющихся членами этого военного блока, но состоящих в его миссиях, в том числе в Афганистане.

Как передает Day.Az, об этом пишет российское издание "Росбалт".

Между тем к Пашиняну был проявлен особый интерес - для Запада он "новый фрукт", да еще имеющий революционный окрас. Кроме того, говорят, что нынешний премьер Армении выраженный приверженец прозападного курса своей страны, хоть пока не делает резких шагов в сторону от России из соображений безопасности. Но, дескать, это временно: отрыв от Москвы неизбежен, а значит с армянским премьером стоит познакомиться поближе. Впрочем, его вполне могут "сорвать с крючка" - ведь неизвестно еще, чем закончится революция в этой южно-кавказской республике.

"Новизна" была обставлена соответствующим образом: с Пашиняном, впервые попавшим на Запад в качестве первого лица страны, провели встречи руководители различных структур Евросоюза, главы государств и правительств, входящих в Североатлантический альянс. В Брюсселе ему была предоставлена трибуна, и он попытался донести до западной аудитории собственное видение взаимодействия Армении с "цивилизованным миром" не без некоторой разочарованности в нем. И, разумеется, Пашинян "прощупывал" НАТО и Запад в целом на предмет карабахского урегулирования: стало совершенно очевидно, что альянс в армяно-азербайджанские дела влезать не намерен. Более того, он принял резолюцию в поддержку территориальной целостности ряда постсоветских государств, включая Азербайджан - не самый лучший сигнал для Еревана.

На данный момент "сигнал" этот означает, что Армении - союзнику России по ОДКБ и ЕАЭС - не стоит возлагать серьезных надежд на более "продвинутое", чем сейчас, сотрудничество с НАТО. И роль тут играют три далеко не вспомогательных фактора - Россия, Турция, нерешенность карабахского конфликта (страна, по сути, находится в состоянии войны с Азербайджаном). Кстати, новый глава МИД Армении Зограб Мнацаканян встретился в Брюсселе со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым. "Переломной" в карабахском урегулировании встреча не стала и стать не могла. Достаточно сказать, что Ереван не отозвал своего требования подключить к переговорам по Карабаху власти непризнанной "НКР", а Баку не намерен его удовлетворять.

Иное дело Евросоюз. Этот геополитический конкурент России подписал с Арменией Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. Налицо продолжение политики прежних властей РА, но более раскованной и смелой (или все же авантюрной?) - Ереван пытается найти свое место между Россией и Западом, получая все, что можно получить, от обоих центров силы. И хоть Пашинян не отрекался в Брюсселе от ОДКБ и ЕАЭС и вообще не делал антироссийских заявлений, Москва вряд ли останется довольной его "поведением". Новый армянский премьер не столь изощрен в политике, как свергнутый им Серж Саргсян: он готов зайти гораздо дальше своего предшественника в военном сотрудничестве с НАТО и в любом взаимодействии с ЕС.

Последний уже пообещал инвестировать в Армению 160 миллионов евро в течение ближайших четырех лет. По словам главы внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерики Могерини, речь идет о финансовой поддержке разных сфер армянской жизни, включая предпринимательство, улучшение бизнес-среды и повышение энергоэффективности. Тут стоит напомнить, что бизнес в Армении в значительном его сегменте, в том числе и стратегического значения, включая энергетику, освоен российским капиталом. Но в настоящее время появилась тенденция к его выживанию из республики.

Так что в Армении сейчас многое меняется не в пользу России, и стремление первой выстроить более прочные отношения с НАТО и ЕС ставят под угрозу армяно-российские отношения, а значит и стабильность всего региона. Никто еще аргументировано не ответил на вопрос, каким образом Армения намерена сохранить тесные политические, торгово-экономические и военные отношения с Россией и одновременно быть "достойной" интеграции с Западом. То, что отношения с ЕС у Армении складываются не так, как она того желает, Пашинян не скрыл. По его словам, политика Евросоюза в отношении республики остается такой же, какой она была до революции, и "никаких изменений в армянском направлении не видно". "Либо надо понизить восторженную тональность, либо менять политику", - сказал он.

В общем, Пашинян не скрыл своего разочарования отношением Запада к его стране. Так что, скорее всего, он и его прозападное правительство приложат максимум усилий к тому, чтобы так называемый "коллективный Запад" был доволен республикой. А для этого надо выполнять все его "указивки", что выведет из себя другого любителя навязывания собственных требований и их неукоснительного исполнения - Россию. Так что Армения со своей "многовекторностью" (реально - желанием усидеть на нескольких стульях и не свалиться) вполне может больно удариться. Если вообще не попасть в мышеловку.

Ведь чем интересна Армения тому же НАТО? Сдерживанием России на Южном Кавказе с проекцией на Ближний Восток. А как сдержишь, когда на твоей территории дислоцирована ее военная база и значительную часть границы охраняют российские пограничники; когда получаешь вооружение из РФ по так называемым "внутренним ценам", пользуешься льготными кредитами и вообще рассчитываешь на Москву в случае войны с Азербайджаном? Получается - никак. Разве что пойти ва-банк и если не раскричаться на весь мир, то хотя бы кулуарно дать понять, что с течением времени территория Армении может сослужить НАТО "добрую службу", и к этому следует готовиться. Сделал ли Пашинян альянсу приватно такое предложение, сказать сложно, но допустить - возможно. Собственно, это станет понятно не в столь отдаленном будущем - по развитию внутриполитической ситуации в Армении, по уровню ее взаимоотношений с Россией и, в некотором роде, по военной активности на карабахском направлении.

Напомним, Армения давно уже недовольна тем, что Россия поставляет вооружение Азербайджану. В Ереване открыто говорят о том, что РФ обязана защищать армян - и как член ОДКБ, и как "держатель" базы на армянской территории. При этом как-то забывается, что если бы не российский фактор, Азербайджан уже бы вернул себе войной оккупированные армянами земли. И гарантий того, что завтра Армения не потребует вывода российской базы под предлогом, что Москва не обеспечивает безопасность республики, - нет. И тогда в нее будет приглашен военный контингент, скажем, США - с расквартировкой и предоставлением ему соответствующей инфраструктуры. Например, аэропорта. Очень удобно - Ближний Восток рядом. Реакцию Ирана, не говоря уже о России, на реализацию такого сценария предугадать легко. При этом формально все может выглядеть пристойно. То есть Армения не выходит из ОДКБ (пока), она "просто" помогает американцам или "прочим" в создании дееспособной системы мировой безопасности.

Впрочем, сценарий для начала может быть более "легким". То есть Армения перестанет, как это было в прошлом году, отказываться от участия в НАТОвских учениях в регионе и при этом продолжит состоять в ОДКБ. Тогда это будет "всего лишь" наметка на шантаж России альянсом. Но почти наверняка последний в "пожарном" случае ничем ей не поможет: ограничится обучением армянских военных, подкинет обмундирование и военных экспертов.

До того, как Пашинян слетал в Брюссель, он сказал: "Я приму участие в саммите НАТО, если не случится чего-то экстраординарного". Не случилось. Поучаствовал. Не ждать ли экстраординарного после того, как он вернулся домой? Тут небезынтересно ознакомиться с рассуждением армянского издания Lragir: "Армения, конечно, должна стремиться использовать "бонусы" бархатной революции, чтобы расширяющееся присутствие НАТО в Грузии рассматривалось в единстве с хребтом армянской безопасности, а не в логике нейтралитета НАТО".

Похоже, это и пытается претворить в жизнь Пашинян - в качестве программы-минимум. А представитель НАТО Джеймс Аппатурай подтвердил: "Да, альянс хочет расширить сотрудничество с Арменией". Но, заметим, он ничего не обещает. Остается ждать, что скажет и покажет Москва.