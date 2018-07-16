Президент Ильхам Алиев поздравил российского коллегу
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник поздравил Президента Владимира Путина.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Уважаемый Владимир Владимирович,
cердечно поздравляю Вас и весь народ России с успешным проведением ХХI чемпионата мира по футболу.
Чемпионат мира стал поистине незабываемым спортивным праздником для всех поклонников этого самого популярного вида спорта, для миллионов болельщиков.
Завершившееся мировое первенство в России по праву войдет в историю чемпионатов как пример идеальной организации, подготовки и проведения подобных турниров, ярко продемонстрировав великую силу спорта, которая сближает народы, укрепляет дружбу и сотрудничество.
Желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, счастья, дальнейших успехов, а всем россиянам - мира и благополучия", - говорится в поздравлении главы государства.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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