Президент Ильхам Алиев поздравил глав Франции и Хорватии
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник поздравил Президента Франции Эммануэля Макрона.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
"От своего имени и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю вас и в вашем лице весь ваш народ в связи с грандиозной победой французских футболистов на XXI Чемпионате мира и завоевания звания чемпиона мира. Передаю свои поздравления всем членам сборной Франции, которая, выйдя победителем из напряженной борьбы мирового первенства, во второй раз в своей истории завоевала этот высокий титул, и подарила безграничную радость своим болельщикам, желаю им новых успехов", - говорится в поздравлении главы государства.
Глава государства также поздравил Президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович.
"Передаю вам и дружественному хорватскому народу поздравления в связи с завоеванием серебряной медали на XXI Чемпионате мира по футболу, где сборная команда Хорватии успешно выступила в этом престижном турнире. Сердечно поздравляю футболистов Хорватии, которые во всех играх мирового первенства продемонстрировали высокое мастерство, решительность и волю, достигли самого большого успеха в истории, желаю им новых успехов", - говорится в поздравлении Президента Азербайджана.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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