Мнимое повышение зарплат в Армении - очередная насмешка над народом

В свое время предыдущий глава правительства Карен Карапетян придумал, как резко нарастить инвестиционные потоки в страну, включив в них, к примеру, частные и государственные кредиты и вообще, строго говоря, не инвестиции. Практика показывает, что на выдумки хитер и нынешний премьер-министр Никол Пашинян, который, к примеру, знает, как повысить зарплату, не повышая ее.

Как передает Day.Az, об этом пишет издание "Голос Армении".

Так, премьер недавно без зазрения совести объявил о повышении зарплаты сразу 207 тысячам гражданам! Сразу же возник вопрос: кто эти осчастливленные граждане и где они обитают? Ответ нашелся быстро. По-видимому, Пашинян имел в виду участников обязательной накопительной системы, преимущественно государственных служащих, которых еще до 1 июля этого года (когда накопительная система стала обязательной уже для всех без исключения) обязали отчислять в Пенсионный фонд 5% своего заработка при том, что государство добавляло к этим средствам столько же.

Новацией нового кабинета стало изменение соотношения средств граждан и госбюджета с 5% и 5% к 2,5% и 7,5%, то есть отныне гражданин будет выплачивать в накопительный Пенсионный фонд не 5%, а 2,5%, и, соответственно, возрастет нагрузка на госбюджет. Вот и получается, согласно Николу Пашиняну, что 207 тысячам граждан повысили зарплату, ведь теперь к их чистому заработку автоматически добавляются те самые уже невыплачиваемые 2,5%. Мане Тандилян отдыхает, Атом Джанджугазян - нет...

Конечно, казуистика чистой воды. Все равно, что сначала нагрузить людей дополнительным бременем, а потом несколько снизить его, выставив себя эдаким благодетелем. Но ведь не так давно не было ни прежней 5%-ной, ни этой нынешней 2,5%-ной нагрузки на семейный бюджет! О каком же, спрашивается, повышении зарплат может идти речь? Как раз об обратном!

Скоро к тем самым осчастливленным гражданам присоединятся еще 100 тысяч тех, кому простят штрафы-пени, - пока за невозвращенные в срок сельскохозяйственные кредиты и пока только комбанкам. Здесь следует особо подчеркнуть тот факт, что амнистия осуществляется за счет недополученной прибыли частных банков (ну и бог с ними!) и, главное, недополученных в результате этого налоговых поступлений в государственный бюджет, то есть все налогоплательщики по сути вновь оплачивают "благородный" жест нового правительства.

Конечно, на "повышение зарплаты" этот шаг правительства не тянет, так как это, в отличие от пенсионных отчислений, акция разовая. Но почему бы правительству по этому случаю торжественно не объявить, допустим, о выдаче сотням тысяч граждан "разового пособия" на укрепление материальной базы домашних хозяйств, ведь эти невыплаченные деньги останутся в семье. В той же логике можно рассматривать и ожидающуюся амнистию автодорожных штрафов, а это и вовсе порядка 150 тысяч граждан.

"Повышение зарплат" в ближайшем будущем грозит и всем молодым семьям, которые рискнут по программе "Доступное жилье" взять ипотеку. Правительство уже объявило о планах по снижению процентной ставки по таким кредитам до 7-7,5%. Как известно, ставки сами по себе не спускаются, поэтому следует ожидать, что правительство за счет государственного бюджета субсидирует проценты под указанные кредиты, как это уже много лет делает в отношении сельскохозяйственных кредитов. Кредитов, напомним, по которым сейчас идет процесс прощения штрафов и пени по долгам. А это снова будет означать, что льгота для одной категории населения вводится за счет всех остальных. Но не прогнется ли госбюджет от подобной нагрузки?