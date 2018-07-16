Эльдар Азизов назначен первым заместителем главы Исполнительной власти Баку

Напомним, что должность первого заместителя главы Исполнительной власти Баку была вакантной.

Должность мэра Баку пока остается вакантной. Она стала вакантной после того, как экс-мэр Баку Гаджибала Абуталыбов был назначен вице-премьером.

Напомним, что ранее Эльдар Азизов был главой Исполнительной власти Гянджи и Сумгайыта.