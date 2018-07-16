В Брюсселе Запад показал, что не поддержит позицию Армении по Карабаху - РОССИЙСКИЙ ЭКСПЕРТ

Правительство Армении пытается проводить двойную политику, чтобы усидеть одновременно на двух стульях.

Об этом сказал в беседе с Day.Az российский эксперт Илья Тропинин.

По его словам, в Армении напрасно надеются на то, что смогут играть "на двух скрипках" одновременно, чуть ли не клятвенно заверяя Россию в надежном созничестве и в то же время демонстрируя Западу готовность повернуть в его сторону без оглядки.

"Такую политику в свое время пытался проводить и предыдущий президент этой страны Серж Саргсян, но его двойная игра распалась на глазах, теперь же новые власти Армении фактически повторяют прежние ошибки официального Еревана, да и еще пытаясь шантажировать Россию НАТО. Соглашусь с мнением моих коллег, что во время недавнего саммита НАТО в Брюсселе Пашинян "прощупывал" НАТО и Запад на предмет карабахского урегулирования.

Думаю, он разочаровался в нем, поскольку ему дали понять, что альянс не будет вмешиваться в армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт. То, что на саммите была принята резолюция в поддержку территориальной целостности Азербайджана, - показательный факт и для самой Армении. Запад дал понять мелкому южно-кавказскому государству, что не намерен решать проблемы армян - ни внутренние, ни внешние. По сути, Армения оказалась в очередной раз в крайне неудобном положении, что, собственно, и стоило ожидать.

Проблемные соседи в регионе Европе не нужны, там и без этой полуголодной страны хватает неприятностей разного характера, в том числе гуманитарной катастрофы в виде беженцев из Сирии и Северной Африки. Понятно, что у правительства Армении есть большие аппетиты в отношении Евросоюза, там надеются перебежать в сторону Запада при первом удобном и возможном случае, навсегда распрощавшись с евразийской. Но мечтать никому не запрещается, так что пусть помечтают", - сказал наш собеседник, отметив, что Западу Армения не нужна.

Матанат Насибова