В Армении должны быть готовы к предметным переговорам по Карабаху - МНЕНИЕ

Армения из-за своей оккупационной политики полностью погрязнет в экономических проблемах и политической изоляции, пока не проявит конструктивизм на переговорах по Карабаху.

Такое мнение высказал в беседе с Day.Az независимый эксперт Тахир Сабитов.

По его словам, экономика этой страны трещит по швам, а социальное положение населения стремительно ухудшается.

"Нынешние власти в Армении за сравнительно короткий срок показали свою несостоятельность в государственном управлении и теперь, чтобы заработать какие-то политические бонусы, делают "телодвижения" в сторону Запада. Но реальность такова, что Армения всячески зависит от России, а не от Запада. В том, что страна оказалась в политическом тупике, - заслуга правящего режима саргсяновского правления, а правительство Пашиняна, похоже, также не особо заботит нынешнее положение страны. Полагаю, что нынешние власти Армении должны снять "розовые очки" с глаз и не надеяться на то, что дождутся "пряника" от Запада в виде признания Карабаха армянским. Этого не произойдет. Поэтому армянские власти должны собрать волю в кулак, сесть за стол переговоров и начать конструктивный диалог с Азербайджаном. Лично я считаю, что это единственный выход для спасения самой Армении, ее шаткой государственности и полуразваленной экономики", - заявил политолог.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Матанат Насибова