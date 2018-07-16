Президент Ильхам Алиев выделил финансовую помощь издаваемым в стране газетам

16 июля 2018 18:31

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о выделении финансовой помощи газетам, издаваемым в стране.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, для оказания единовременной финансовой помощи газетам, издаваемым в Азербайджане, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2018 год резервного фонда Президента Фонду государственной поддержки развитию средств массовой информации при Президенте Азербайджана будет выделен один миллион манатов.

Кабинету министров поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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