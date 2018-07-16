Президент Ильхам Алиев выделил финансовую помощь издаваемым в стране газетам
16 июля 2018 18:31 203
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о выделении финансовой помощи газетам, издаваемым в стране.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно распоряжению, для оказания единовременной финансовой помощи газетам, издаваемым в Азербайджане, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2018 год резервного фонда Президента Фонду государственной поддержки развитию средств массовой информации при Президенте Азербайджана будет выделен один миллион манатов.
Кабинету министров поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!