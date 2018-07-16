Президент Ильхам Алиев наградил группу сотрудников ANAMA

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о награждении орденом "За службу Отечеству" третьей степени и медалями "За отвагу" и "Терегги" сотрудников Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана в связи с 20-летием создания структуры, а также за отличие при исполнении служебных обязанностей и особые заслуги в сфере борьбы с минной угрозой.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend