Президент Ильхам Алиев наградил группу сотрудников ANAMA

16 июля 2018 18:39

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о награждении орденом "За службу Отечеству" третьей степени и медалями "За отвагу" и "Терегги" сотрудников Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана в связи с 20-летием создания структуры, а также за отличие при исполнении служебных обязанностей и особые заслуги в сфере борьбы с минной угрозой.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend

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